Wir stehen also in diesen grossen YB-Stunden nicht im Banne von laufenden Bildern. Vielmehr regt das Resultat unsere Fantasie an. Endlich wieder behaupten, fabulieren, einfach «liire». Unser Juniorentrainer findet nach dem 1:0 für Zagreb tröstende Wort: YB sei in der Europa League sowieso besser aufgehoben.

Bald wird philosophiert über die Gefahr des grossen Geldes aus der Champions League, das doch schon der Seele des FC Thun geschadet habe. Vielleicht sei es besser, wenn YB nicht an dieses grosse Geld herankomme. Einer aus unserer Runde weist genüsslich darauf hin, dass uns erst Thun Champions-League-Spiele im Stade de Suisse beschert habe.

Dann melden die eckigen Teletext-Zahlen die Wende. Wir verlassen den provinziellen Rahmen und schwelgen in europäischen Fantasien. 60 Jahre nach den magischen Europacup-Nächten gegen Stade Reims ist YB wieder eine europäische Macht.

Bayern München statt Lugano, Barcelona statt GC. Von der Depression nach dem 0:1-Rückstand bis zur Euphorie nach der 2:1-Führung hatte es ziemlich genau drei Stangen Bier gedauert. Drei Stangen und YB in der Champions League – mehr braucht es nicht zum Glück.