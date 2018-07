Christian Fassnacht und Guillaume Hoarau trafen bei brütender Hitze im Cornaredo für die Gäste aus Bern, die weiter ohne Gegentreffer sind. Fassnacht profitierte in der 27. Minute von einem Fehler von Noam Baumann im Tor der Tessiner und traf per Kopf zum 1:0, Hoarau erzielte eine Viertelstunde vor Schluss nach einem groben Fehler in der Defensive des Heimteams seinen ersten Saisontreffer.