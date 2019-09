Lukas Fähndrich kannte in der 18. Minute keine Gnade mit dem Aussenseiter aus der fünfthöchsten Schweizer Fussballliga. Nach einem Halten von Manuel Ribeiro an Jean-Pierre Nsame im Strafraum entschied der 35-jährige Schiedsrichter auf Penalty und verwies den fehlbaren Schwyzer Verteidiger getreu dem Regelwerk des Feldes. Er sorgte damit für den Anfang vom Ende eines Freienbacher Cup-Märchens.

Der zuvor gefoulte Nsame nutzte den Penalty zum 1:0 für die Gäste, die Young Boys in der Folge die nummerische Überzahl zur Demontage des Gegners aus der 2. Liga interregional. Innerhalb von sieben Minuten verwandelten Fabian Lustenberger (29.), Nicolas Moumi Ngamaleu (31./33.) und Christian Fassnacht (36.) das 1:0 zu Gunsten des grossen Favoriten in ein 5:0. Immerhin durfte der bereits geschlagene Aussenseiter selber auch zweimal jubeln. Nach rund einer Stunde profitierte Kurt Marty von einer Nachlässigkeit in der YB-Abwehr und traf zum 1:6, zwei Minuten vor Schluss tat es ihm Marsel Stevic zum 2:11 nach.

Freienbach werde mutig aufspielen, hatte Trainer Michael Kälin im Vorfeld der Partie angekündigt. Ein Plan, der nach dem frühen Platzverweis weiter verfolgt und von den Bernern kaltblütig zu eigenen Gunsten ausgenutzt wurde. Vor acht Jahren hatten die Schwyzer im Cup-Duell mit YB weniger mutig gespielt und waren ohne Treffer geblieben. Diesmal waren sie zweimal erfolgreich, bezahlten den Effort allerdings mit 11 Gegentoren. Denn nach Fähndrich kannte auch YB keine Gnade.

Telegramm:

Freienbach - Young Boys 2:11 (0:5)

3050 Zuschauer. - SR Fähndrich. - Tore: 19. Nsame (Foulpenalty) 0:1. 30. Lustenberger 0:2. 31. Ngamaleu 0:3. 33. Ngamaleu 0:4. 36. Fassnacht 0:5. 50. Aebischer 0:6. 56. Marty 1:6. 61. Nsame 1:7. 65. Fassnacht 1:8. 71. Nsame 1:9. 79. Hoarau 1:10. 83. Janko 1:11. 88. Stevic 2:11.

Young Boys: Von Ballmoos; Janko, Bürgy, Sörensen; Lustenberger (46. Hoarau); Sierro (46. Aebischer), Gaudino, Gracia; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu (46. Mambimbi).

Bemerkungen: Young Boys ohne Camara, Lauper, Martins, Spielmann und Sulejmani (alle verletzt). 18. Rote Karte gegen Ribeiro (Freienbach/Notbremse).