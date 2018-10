In den Fokus rückte dabei zweimal Mönchengladbachs Goalie Yann Sommer. Schon nach 12 Sekunden wurde der Schweizer Nationaltorhüter auf die Probe gestellt. Sommer fällte nach einem Missverständnis seiner Vorderleute Nils Petersen im Strafraum. Der Freiburger Stürmer verwandelte den Foulpenalty gleich selbst zur Führung.

Auch in der Nachspielzeit der Partie stand Sommer im Mittelpunkt. Er war in der 94. Minute weit aus seinem Tor gekommen, um an der rechten Seitenlinie den Ball nach vorne zu schlagen. Sein Schuss landete stattdessen direkt bei Freiburgs Lucas Höler, der mit einem satten Schuss von der Mittellinie das verwaiste Tor traf. "Wir haben ein Spiel verloren, mehr nicht", betrachtete Sommer die Partie im Anschluss nüchtern.

Mönchengladbach, das die erste Niederlage seit einem Monat kassierte, liegt nach Verlustpunkten immer noch auf Platz 3, während Freiburg sich im Mittelfeld der Tabelle festsetzt.

Freiburg - Borussia Mönchengladbach 3:1 (1:1). - 24'500 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 1. Petersen (Foulpenalty) 1:0. 20. Hazard 1:1 (Foulpenalty). 57. Waldschmidt 2:1. 94. Holer 3:1. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Lang (bis 79.) und Zakaria.

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 8/20 (27:8). 2. Werder Bremen 8/17 (15:8). 3. Borussia Mönchengladbach 9/17 (20:12). 4. Bayern München 8/16 (15:9). 5. RB Leipzig 8/15 (16:9). 6. Hertha Berlin 8/15 (13:8). 7. Eintracht Frankfurt 8/13 (19:12). 8. SC Freiburg 9/12 (13:15). 9. Hoffenheim 8/10 (14:13). 10. Augsburg 8/9 (14:13). 11. Wolfsburg 8/9 (11:14). 12. Mainz 05 8/9 (4:8). 13. Bayer Leverkusen 8/8 (9:15). 14. 1. FC Nürnberg 8/8 (8:19). 15. Hannover 96 8/6 (10:16). 16. Schalke 04 8/6 (5:11). 17. VfB Stuttgart 8/5 (6:17). 18. Fortuna Düsseldorf 8/5 (6:18).