Xherdan Shaqiri kann auf Einsatz gegen Spanien hoffen

In einer Mitteilung am Donnerstagmittag bestätigte der Schweizerische Fussballverband seine Aussagen vom Vorabend, dass alle am Mittwoch durchgeführten Tests auf das Coronavirus mit Ausnahme desjenigen von Akanji negativ ausgefallen waren. Auch jener von Xherdan Shaqiri, der am Montag positiv getestet worden war. Ein Bluttest beim Mittelfeldspieler ergab zudem den sicheren Hinweis vorhandener Antikörper, weshalb Shaqiri nicht infektiös ist.

Nach Shaqiris negativem Test muss nun die Gesundheitskommission der UEFA entscheiden, ob der Spieler des FC Liverpool, der am Samstag seinen 29. Geburtstag feiert, gegen Spanien eingesetzt werden darf.