Mich muss man nicht bei Laune halten! Der Entwicklungsprozess ist bis anhin gut aufgegangen für mich. Klar, jeder Profi will spielen. Ich auch. Aber es folgen ja noch viele Partien. Zudem muss man einfach auch sehen und anerkennen, was in Liverpool jüngst geleistet worden ist! Da haben eine Menge Leute einen guten Job gemacht! Darum wird nicht von heute auf morgen alles auf den Kopf gestellt. Das, was jetzt abläuft, ist genau das, was ich erwartet hatte. Ich entschied mich für den Transfer zu Liverpool in vollem Bewusstsein, dass ich es bei einem Verein mit diesem Standing schwerer haben würde als beispielsweise bei anderen Klubs, die sich auch um mich bemüht hatten.

Wie bereitet sich Liverpool auf die Matches vor?

Spielen wir am Nachmittag, übernachten wir in einem Hotel. Ich glaube, es ist mitten in der Stadt. Es hat in jedem Fall am Abend drumherum immer viele Leute, die man hört. In England sind die Fenster nicht so schalldicht wie anderswo, da hört man einiges.

Was passiert mit Ihnen, wenn Sie heftig kritisiert werden wie jüngst von den Neville-Brüdern?

Es geht in einem Ohr rein und beim anderen raus. Ich lese die Dinge zwar, aber stelle oft fest, wie wenig kompetent sie sind. Meistens kritisieren jene Leute, die neidisch sind. Oder die, die dich nicht mögen.

Sie sind ja schon auch bekannt dafür, auf Kritiker harsch zu reagieren.

Was heisst «harsch»? Richtig ist: Ich kann schon zum Ausdruck bringen, wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, das mir wichtig ist.

Man erwartet viel von Ihnen. Das impliziert aber auch, dass man Ihnen viel zutraut. Sie haben einmal gesagt, Sie würden sich grausam nerven, wenn man in Ihnen den einzigen Schweizer sieht, der Spiele entscheiden kann. Wie ist es heute?

Es ist noch immer so. Wir sind alle gleich. Wieso soll einer mehr kritisiert werden? Jeder verdient Kritik, wenn er schlecht spielt. Aber alle müssen gleich behandelt werden. Gewisse Medien begutachten mich manchmal strenger als andere. Das sehe ich nicht nur ich so. Mit den Fans dagegen hatte ich noch nie Probleme.

Sie scheinen nicht mehr so oft verletzt.

Es scheint nicht nur so. Es ist Fakt, dass ich in jüngster Zeit verletzungsfrei gewesen bin. Ich bin topfit, und das zählt!

Schauen Sie besser zu sich?

Nein, ich schaue nach wie vor gleich professionell zu mir.

Sind Granit Xhaka und Sie durch die WM näher zusammengerückt?

Granit und ich hatten es schon immer gut. Es ist vielmehr so, dass das ganze Team nochmals zusammengerückt ist nach all dem Rummel, den es für viele Spieler gab. Es wurde viel berichtet, aber wir wurden nie nervös, nie destabilisiert, sondern halten jetzt noch mehr zusammen.