Xhaxa und Co. dürfen wieder aufs Trainingsgelände

Selbstredend müssen die Richtlinien der britischen Regierung eingehalten werden. "Die Spieler kommen alleine, arbeiten individuell und kehren nach Hause zurück", teilte ein Sprecher der Londoner mit. Die Zugangszahl werde beschränkt sein, es soll das Rotationsprinzip gelten. Die Gebäude am Gelände der Gunners bleiben geschlossen.

Der Spielbetrieb in der Premier League ruht derzeit wegen der Corona-Krise. Nach Informationen der Tageszeitung "The Times" wird erwägt, die Meisterschaft ab dem 8. Juni in ausgewählten Stadien wieder aufzunehmen.