Es war der Schweizer Internationale Granit Xhaka, der das Emirates Stadium in London im Heimspiel gegen den Rekordmeister Manchester United in der 54. Minuten zum Beben brachte. Der 24-Jährige fasste sich ein Herz, zog aus rund 25 Metern ab und bekundete Glück, dass sein Schuss durch den Rücken von Ander Herrera unhaltbar abgelenkt wurde. Für Xhaka war es der zweite Premier-League-Treffer. Erstmals hatte er in der englischen Meisterschaft Mitte September bei Hull City getroffen.

Nur drei Minuten nach Xhakas Führungstor erhöhte Danny Welbeck per Kopf auf 2:0. Doch trotz des Sieges - des ersten für Arsène Wenger in der Premier League gegen José Mourinho - wird es für Arsenal überaus schwierig, die Saison noch als Vierter abzuschliessen. Der Rückstand auf Manchester City beträgt bei einem Spiel weniger sechs Zähler, jener auf Liverpool bei zwei ausgetragenen Partien weniger sieben Punkte.

Liverpool nur mit Remis

Der FC Liverpool kam im Kampf um einen Champions-League-Platz zuhause gegen Southampton nicht über ein 0:0 hinaus. Captain James Milner vergab Mitte der zweiten Halbzeit die grosse Chance zum Sieg. Sein Handspenalty wurde von Southamptons Keeper Fraser Forster pariert. Letztmals hatte Milner vor acht Jahren in der Premier League einen Penalty verschossen.

In der Tabelle hat Liverpool als Dritter einen Zähler Vorsprung auf Manchester City (4.) und deren fünf auf Manchester United (5.). Allerdings haben die "Reds" eine Partie mehr ausgetragen als die beiden Verfolger.

England. Premier League. Die Resultate vom Sonntag:

Liverpool - Southampton 0:0. - 53'159 Zuschauer. - Bemerkungen: 66. Southamptons Goalie Forster hält Penalty von Milner.

Arsenal - Manchester United 2:0 (0:0). - 60'055 Zuschauer. - Tore: 54. Xhaka 1:0. 57. Welbeck 2:0. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (bis 76.).

Rangliste: 1. Chelsea 34/81 (72:29). 2. Tottenham Hotspur 35/77 (71:23). 3. Liverpool 36/70 (71:42). 4. Manchester City 35/69 (70:37). 5. Manchester United 35/65 (51:27). 6. Arsenal 34/63 (66:42). 7. Everton 36/58 (60:41). 8. West Bromwich Albion 35/45 (41:45). 9. Leicester City 35/43 (45:54). 10. Southampton 34/42 (39:44). 11. Bournemouth 36/42 (52:65). 12. West Ham United 36/42 (45:59). 13. Stoke City 36/41 (39:52). 14. Watford 35/40 (37:58). 15. Burnley 36/40 (37:51). 16. Crystal Palace 36/38 (46:61). 17. Swansea City 36/35 (41:69). 18. Hull City 36/34 (36:69). 19. Middlesbrough 35/28 (26:45). 20. Sunderland 35/24 (28:60).