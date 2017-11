Schaffhausen und Neuchâtel boten den 2024 Zuschauern ein animiertes Spiel auf gutem Niveau. Die Gäste gingen in der 58. Minute durch Raphaël Nuzzolo in Führung. Der Offensivspieler erzielte seinen achten Treffer in den letzten vier Partien und totalisiert nun elf Saisontore. Das 1:0 hielt allerdings nur zwei Minuten, dann glich Tunahan Cicek für Schaffhausen aus. Cicek war zum neunten Mal in der laufenden Spielzeit erfolgreich und ist in der Torschützenliste der erste Verfolger von Nuzzolo.

Auf das 2:1 von Geoffrey Tréand (85.), der eine Flanke volley verwertete, wusste der FCS dann keine Antwort mehr. Die Schaffhauser verloren zum ersten Mal in dieser Saison vor heimischem Publikum und zum vierten Mal in der achten Partien unter Trainer Boris Smiljanic. Xamax, das sich für die 0:1-Heimniederlage Mitte August revanchierte, feierte den vierten Sieg in Serie.

Damit liegen die Neuenburger nun sechs Punkte vor dem Heimteam, das in der Tabelle hinter das punktgleiche Servette auf den 3. Platz zurückfiel. Die Genfer empfangen am Samstag den Tabellenletzten Winterthur.

Kurztelegramm und Rangliste:

Schaffhausen - Neuchâtel Xamax 1:2 (0:0). - 2024 Zuschauer. - SR Jaccottet. - Tore: 58. Nuzzolo 0:1. 60. Cicek 1:1. 85. Tréand 1:2.

Rangliste: 1. Neuchâtel Xamax FCS 14/36 (31:12). 2. Servette 13/30 (26:11). 3. Schaffhausen 14/30 (33:19). 4. Rapperswil-Jona 13/16 (16:18). 5. Vaduz 13/16 (12:19). 6. Chiasso 13/13 (14:17). 7. Aarau 13/13 (16:21). 8. Wohlen 13/11 (19:31). 9. Wil 13/8 (10:19). 10. Winterthur 13/7 (13:23).