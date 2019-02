Der 63-jährige Romand war seit dreieinhalb Jahren Trainer bei den Neuenburgern und hatte diese in der vergangenen Saison zurück in die Super League geführt. Nach einem ansprechenden Start fiel Xamax jedoch im Spätsommer ans Tabellenende zurück. Seit Ende September hat das Team kein Spiel mehr gewonnen und weist einen Rückstand von vier Punkten auf den Tabellenvorletzten Grasshoppers auf. Am letzten Samstag gab es eine 0:2-Auswärtsniederlage gegen Leader Young Boys.

Man wolle mit der Trainerentlassung für den "notwendigen Elektroschock sorgen, damit die Mannschaft für die nächsten wichtigen Spiele neue Energiezufuhr erhält", erklärte Xamax-Präsident Christian Binggeli den eher unerwarteten Schritt. Die Neuenburger spielen am kommenden Wochenende zuhause gegen den FC Luzern, dann folgt bereits das kapitale Auswärtsspiel gegen die Grasshoppers.

Vorerst übernimmt Decastels bisheriger Assistent Stéphane Henchoz die Mannschaft. Der 44-jährige frühere Internationale und Verteidiger von Liverpool war noch nie in der Super League als Cheftrainer tätig.