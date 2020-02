Wolfsburg und Leverkusen setzen deutschen Lauf fort

Nach fünf Siegen aus fünf Spielen in der Vorwoche und dem 3:0-Erfolg von Bayern München bei Chelsea im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag gewannen der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen in den Sechzehntelfinals der Europa League auch ihre Rückspiele.

Wolfsburg setzte sich in Malmö mit den Schweizern Admir Mehmedi und Renato Steffen in der Startelf 3:0 durch und zog mit dem Gesamtskore von 5:1 in die Achtelfinals ein, Leverkusen schlug den FC Porto nach dem 2:1 vor eigenem Anhang in der Ferne 3:1.

Die Tore für Wolfsburg erzielten Josip Brekalo, Yannick Gerhardt und João Victor. Admir Mehmedi liess sich beim 2:0 in der 65. Minute einen Assist notieren. Für Leverkusen machten Lucas Alario, Kerem Demirbay und Kai Havertz bis zur 58. Minute alles klar. Porto, das die Partie durch einen späten Platzverweis zu zehnt beendete, gelang 25 Minuten vor Schluss lediglich der Ehrentreffer.

Europa League. Kurztelegramme der Sechzehntelfinal-Rückspiele:

Porto - Bayer Leverkusen 1:3 (0:1). - SR Kovacs (ROU). - Tore: 10. Alario 0:1. 50. Demirbay 0:2. 58. Havertz 0:3. 65. Marega 1:3. - Bemerkung: 85. Rote Karte gegen Soares (Porto).

Gent - Roma 1:1 (1:1). - SR Sanchez (ESP). - Tore: 25. David 1:0. 29. Kluivert 1:1.

Malmö - Wolfsburg 0:3 (0:0). - 20'500 Zuschauer. - SR Collum (SCO). - Tore: 42. Brekalo 0:1. 65. Gerhardt 0:2. 69. João Victor 0:3. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi und Steffen, ohne Mbabu (gesperrt).