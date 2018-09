Das Startprogramm für Wolfsburg war durchaus happig. Erst das Heimspiel gegen den letztjährigen Zweiten Schalke, dann auswärts gegen Bayer Leverkusen, das viertbeste Team der Rückrunde der letzten Saison. Doch aus diesen zwei Spielen holte Wolfsburg das Maximum. Dem 2:0 gegen Schalke liess der VfL ein 3:1 in Leverkusen folgen.

Dass Wolfsburg nach zwei Runden ganz oben steht, ist auch deshalb erstaunlich, weil die Mannschaft von Bruno Labbadia in den letzten beiden Saisons dem Abstieg nur knapp entging und sich beide Male über die Barrage in der 1. Bundesliga halten musste.

In der neuen Saison scheint nun auch Renato Steffen in der Bundesliga angekommen zu sein. Zum zweiten Mal stand der Aargauer in der Startformation. Und in der 60. Minute schoss er auch sein erstes Tor in der Bundesliga. Nach einem Steilpass des Kroaten Josip Brekalo traf Steffen von der Strafraumgrenze aus. Wenige Minuten später wurde er durch Landsmann Admir Mehmedi ersetzt.

Die ersten beiden Wolfsburger Tore fielen nach einem Eigentor von Torhüter Ramazan Özcan (36.) und durch den Niederländer Wout Weghorst (55.). Bayer Leverkusen war nach 24 Minuten durch Leon Bailey in Führung gegangen. So erstaunlich wie der Höhenflug von Wolfsburg ist der schlechte Saisonstart von Bayer Leverkusen. Der FCZ-Gegner in der Europa League hat noch keinen Punkt - und ist am Tabellenende klassiert.

Zu einem Sieg kam auch der Schweizer Steven Zuber mit Hoffenheim. Die "TSG" gewann das Heimspiel gegen Freiburg nach einem 0:1-Pausenrückstand 3:1. Die beide wegweisenden ersten Tore für die Hoffenheimer erzielte der Ungar Adam Szalai innerhalb von 13 Minuten, der kroatische WM-Zweite Andrej Kramaric traf in der 96. Minute ins leere Tor.

Trotz Heimsieg war es nicht nur ein guter Nachmittag für Hoffenheim. Der Champions-League-Teilnehmer verlor noch vor der Pause die Verteidiger Ermin Bicakcic und Kasim Nuhu (Ex-YB) wegen Verletzungen. Damit umfasst die Verletztenliste bei Hoffenheim bereits acht Namen.