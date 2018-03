We never win at home and we never win away

We lost last week and we lost today

We don't give a fuck coz we're all pissed up

M.C.F.C OK

Worte aus der Hymne von Manchester City. Sie stammen aus längst vergangenen Tagen. Aus dem ewigen Verlierer ist ein Team geworden, das zu den Favoriten um den Sieg der diesjährigen Champions League zählt.

Den Aufstieg in die europäische Spitze verdankt Manchester City Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan. Er kaufte den Klub im Jahr 2008 für 210 Millionen Pfund, und hat seither allein in neue Spieler anderthalb Milliarden investiert.

Gegen diese Mannschaft tritt der FC Basel heute Abend an, nachdem die Basler im Hinspiel eine 0:4-Niederlage einstecken mussten. Keine leichte Aufgabe für den FCB:

Manchester City und der FC Basel im direkten Vergleich: