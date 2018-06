Wir weilen mit den Schweizern im Trainingslager in Feusisberg. Wir folgen ihnen zur WM-Vorbereitung ins Tessin und bis nach Spanien. Wir sehen sie in Villarreal ein 1:1 holen, und Tage später ein 2:0 gegen Japan in Lugano.

Wir tun es der Nationalmannschaft gleich und packen die Koffer mit Weitsicht. So wie Granit Xhaka, der einen langen Verbleib in Russland prophezeit. Wir fliegen mit dem Team nach Samara und fahren danach getrennt mit dem Bus nach Togliatti, wo wir ebenfalls unser WM-Quartier beziehen.

Dann wieder packen, diesmal den kleineren Koffer. Fast Check-in, wir fliegen nach Rostow am Don ans erste WM-Spiel, die Anspannung wächst. Wir begleiten die Schweizer an die Pressekonferenzen vor und nach dem Spiel. Wir holen – irgendwie gemeinsam – ein 1:1 gegen Brasilien, sehen Neymar und Marcelo.