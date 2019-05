Der GC-Chaot Stefan N., der sich gestern der Polizei gestellt hat, gehörte zu den Rädelsführern, die am letzten Sonntag in Luzern den Spielabbruch erzwangen.

Wie Recherchen der «Berner Zeitung» nun zeigen, wurde er bereits vor zwei Monaten wegen Landfriedensbruch verurteilt. Es ging bei der Verurteilung um einen Vorfall im Herbst 2016, als GC-Ultras YB-Fans attackierten. Stefan N. hatte zwar keine aktive Rolle bei den Attacken, wurde aber dennoch verurteilt, weil er mit den Ultras mitmarschierte. Da er bereits vorbestraft war, kassierte er eine unbedingte Geldstrafe von 1800 Franken.

Wie kommt es also, dass er am vergangenen Sonntag trotzdem ins Stadion durfte? SFL-Kommunikationschef Philippe Guggisberg sagte gegenüber der «Berner Zeitung», dass die Liga von dieser Verurteilung nichts wusste. «Es gibt keine gesetzliche Bestimmung, dass die Gerichte in einem solchen Fall die Liga informieren müssen», begründet René Graf, Gerichtssekretär beim Regionalgericht Bern-Mittelland.