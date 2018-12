In der Saison 1983/84 ist der ruhmreiche Bundesligist 1. FC Nürnberg in die zweite Liga abgestiegen. Der im Winter vollzogene Trainerwechsel hatte auch nicht mehr geholfen. Heinz Höher, der neue Mann, hatte den freien Fall nicht mehr bremsen können.

Doch die Vereinsführung mit Präsident Gerd Schmelzer hielt am Trainer fest. Sie gab ihm sogar einen neuen Zweijahresvertrag mit dem Auftrag, sofort aufzusteigen.

Doch es läuft überhaupt nicht gut in der neuen Saison. Als Nürnberg nach einem grottenschlechten 1:1 gegen Oberhausen vor nur noch 7800 Zuschauern Ende Oktober angeschlagen im Tabellenmittelfeld liegt, setzt Höher auf 07.00 Uhr am nächsten Morgen ein Straftraining an. Das lassen sich die Spieler allerdings nicht gefallen.

Offener Brief gegen den Trainer

Sie kreuzen beim Präsidenten auf und erklären, dass sie mit Höher nicht weitermachen wollen. Schmelzer, erst 33-jährig, schmettert sie aber ab: «Hier wird nicht diskutiert. Geht nach Hause.»