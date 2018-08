Er war am Boden zerstört, sein Traum in Trümmern. «Die Überzeugung, dass ich eines Tages Fussballprofi würde, war dahin. Aber die Liebe für diesen Sport loderte noch immer in mir», sagt Geoffroy Serey Dié. Heute ist er 33-jährig, Fussballprofi beim FC Basel, Nationalspieler der Elfenbeinküste.

Aber damals, er war knapp zwölf Jahre alt, ging für ihn eine Welt unter. Sie hatten ihn aus dem Fussballinternat in Abidjan geworfen. Das Geld ging aus, fast die Hälfte aller Fussballschüler musste gehen. Serey Dié war einer von ihnen.

Drei Jahre zuvor hat er gegen den Willen seiner Eltern durchgestiert, dass er nach Abidjan in die Akademie gehen durfte. Sie wollten, dass er weiter zur Schule geht, er träumte vom Fussball. Letztlich lenkte sein Vater ein, leihte sich sogar Geld, um dem Sohn die Reise in die Hauptstadt Abidjan zu finanzieren. «Meine Mutter hat nur noch geweint», erinnert er sich.

Zuerst war nur Freude, dann kam die Einsamkeit. «Meine Kollegen hatten immer wieder Besuch, aber es dauerte zwei Jahre, bis mein Vater vorbeikam. Ich traute meinen Augen nicht, als er nach dem Mittagessen plötzlich dort stand. Es ist eine der schönsten Erinnerungen an ihn.»

Serey Dié ist eines von insgesamt 17 Kindern, das dritte seiner Mutter, das dreizehnte seines Vaters, der 2004 starb, lange bevor sein Sohn den Durchbruch schaffte. Serey Dié wächst in Man, einem Handelszentrum im Landesinnern auf, sieben Autostunden von der Hauptstadt an der Küste entfernt. Sein Vater ist längst in die Jahre gekommen, als Klein-Geoffroy in die Akademie geht. Die Reise ist eine Tortur für den betagten Vater, der Besuch ein grosser Effort.

Zigarettenverkäufer vor Nachtklubs

Und dann ist plötzlich Schluss. Von den 105 Kindern müssen 45 gehen. Serey Dié kommt bei seinem Onkel unter, er hadert mit sich und der Welt. Er trainiert in einem Trainingszentrum. Um sich Schuhe und Ausrüstung leisten zu können, verkauft er Zigaretten vor Nachtklubs.

Am Abend trainiert er. Meistens. Denn die Zweifel nagen an ihm. Bis mit 17 ein Spielerberater auf ihn aufmerksam wird. Dieser schickt ihn zu Probetrainings zu Klubs im Landesinnern. Das Fazit ist immer das gleiche: «Nein, der ist zu klein.»

Ein Jahr später klappt es plötzlich doch noch. Ein Freundschaftsspiel gegen einen Klub aus der höchsten Spielklasse der Elfenbeinküste, die Klubführung ist begeistert, verpflichtet ihn. «Heute kennt man mich als defensiven Mittelfeldspieler. Damals aber spielte ich noch offensiv, war der beste Torschütze des Klubs», sagt der Mann, den die FCB-Fans aufgrund seiner Aggressivität oft «Krieger»​ nennen.

Nur ein Jahr spielt er in der Provinz, dann der Wechsel zu Stade d’Abidjan und von dort weiter nach Tunesien. Zur Liftmannschaft EOG Kram. «Ich war drittbester Torschütze der ivorischen Meisterschaft als sie mich holten. Sie waren Letzte.» Dafür winkt endlich ein anständiger Lohn. «Aber bis zur Pause in den Wintermonaten habe ich nur zwei Monatslöhne und zwei Prämien erhalten», erinnert er sich.

Und als er nach dem Urlaub zurückfliegen will, weigert sich der Klub zu zahlen. Man fürchtet, dass er wegen der ausstehenden Zahlungen vor Gericht geht. Als dann die ersten zwei Spiele in der Rückrunde verloren gehen, lässt man ihn doch einfliegen, aber nur nachdem er per Unterschrift bestätigte, dass er stets seinen Lohn erhalten habe.

Mit dem Ex-Trainer nach Libyen

Ein einziges Spiel macht der Kämpfer noch, dann löst er den Vertrag auf. Zu vieles lief falsch, er zog es vor, vertragslos zu sein. Gemeinsam mit anderen dunkelhäutigen Spielern ohne Vertrag lebt er in einem Haus. Essen kauft, wer gerade Geld hat. Trainiert wird gemeinsam auf einem nahe gelegenen Platz. Serey Dié geht am Abend in Restaurants und putzt, wäscht Teller, schlägt sich irgendwie durch. Bis der Anruf eines ehemaligen Trainers kommt.

Er will ihn mit nach Libyen nehmen. Das Visum soll er am Flughafen kriegen, sagen die Klubverantwortlichen. Und so fliegt er zusammen mit dem Trainer los. Dort angekommen aber, ist kein Visum da. Er wird im selben Flugzeug zurückgeschickt. «Danach wollten sie Geld für den Flug, aber ich hatte ja nichts», erzählt Serey Dié, «also nahmen sie mich fest und steckten mich ins Flughafen-Gefängnis.»