Wegen Corona-Virus: Leere Stadien in Europa

Während in der Schweiz seit Ende Februar nicht mehr gespielt wird, ruht seit dieser Woche auch in Italien und Teilen der Niederlande der Spielbetrieb. In Spanien, Frankreich, Portugal, Österreich und mehreren Ländern Osteuropas finden alle Spiele der höchsten Ligen vorerst vor leeren Rängen statt, in der französischen Ligue 1 gilt diese Massnahme sogar bis am 15. April.

In der deutschen Bundesliga kommt es derweil auch zu ersten «Geisterspielen». Unter anderen werden das Rhein-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch sowie das Revier-Derby Borussia Dortmund gegen Schalke 04 am Samstag ohne Zuschauer ausgetragen werden. Auch das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am 18. März in München zwischen den Bayern und Chelsea findet ohne Publikum statt. Dieselbe Regelung gilt für zahlreiche weitere Spiele in der Champions und Europa League.

Keine Bewilligung für den FC Basel

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt vom 19. März wurde von den Basler Behörden am Montag auch ohne Zuschauer nicht bewilligt. Derweil beim Hinspiel in Frankfurt vom Donnerstag gemäss Medienberichten Fans unter Auflagen ins Stadion gelassen werden sollen. In einer auf Mittwochmorgen angesetzten Pressekonferenz (9.30 Uhr) will der Bundesligist gemeinsam mit dem Gesundheitsamt über die Austragung der Partie informieren.

Auch die Halbfinals im EM-Playoff am 26. März zwischen der Slowakei und Irland sowie zwischen Norwegen und Serbien in Oslo werden ohne Publikum stattfinden; für die Partie Bosnien-Herzegowina gegen Nordirland wurde der Ticketverkauf vorerst gestoppt. Ebenso wird die Vorbereitung der Nationalteams, die sich bereits für die Endrunde qualifiziert haben, vom Coronavirus beeinträchtigt. Zum Nationentest zwischen Deutschland und Italien am 31. März in Nürnberg werden etwa keine Fans zugelassen. Gleiches gilt für die Testspiele des französischen Nationalteams.