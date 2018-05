Die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Mesut Özil ernten massive Kritik für ihren Auftritt an der Seite des türkischen Präsidenten Erdogan. Während sich Gündogan äussert, bleibt Özil still. Trotz allem hat Trainer Joachim Löw die beiden Fussballspieler ins provisorische Kader für die Weltmeisterschaft in Russland aufgenommen.