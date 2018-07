Die Chaostage in Südafrika gingen als «Fiasko von Knysna» in die französische Fussballgeschichte ein. Henry, damals knapp 33 Jahre alt, hatte seinen Stammplatz und die Kapitänsbinde verloren. Durch seine Routine war er dennoch ein Führungsspieler und als solcher in der Kritik, dass er nicht mehr gegen den Eklat unternahm. Der Stürmer trat aus der Nationalmannschaft zurück und wechselte nach New York zur letzten Etappe seiner erfolgreichen Karriere.

«Das hier ist keine Thierry-Henry-Show»

Die Laufbahn beendete Thierry Henry 2014, seither lebt er in London, wo sie den ehemaligen Arsenal-Kanonier nach wie vor lieben. Und seit Roberto Martinez vor zwei Jahren Belgiens Nationalteam übernahm, ist Henry dort einer seiner Assistenten. «Enorm wichtig» sei Henry für den Chefcoach, sagt Belgiens Goalie-Legende Jean-Marie Pfaff. Der Spanier höre seinem Co-Trainer zu, «bestimmt geht die eine oder andere taktische Umstellung auf eine Idee Henrys zurück.»

Der Franzose selber will sich nicht äussern, begnügt sich mit der Rolle im Hintergrund. Ein einziges Interview hat er seit Beginn seiner Arbeit in Belgien gegeben. «Das hier ist keine Thierry-Henry-Show», sagte er in diesem, «ich bin nur hier, um dem Team zu helfen. Ich bin nur der T3, der zweite Assistent.» Ein Trainer müsse nicht ständig erzählen, was er als Spieler alles erreicht habe. «Und als Trainer habe ich noch nichts erreicht.»

Henry war für viele ein Idol

Doch Henry muss den belgischen Spielern gar nicht erzählen, wie oft er getroffen und welche Pokale er errungen hat. Das wissen diese auch so, Henry war für viele ein Idol. «Sie hätten ihre Gesichter sehen sollen, als er ihnen vorgestellt wurde», erinnerte sich ein Verbandsfunktionär. «Er hat super viel Erfahrung. Viele blicken zu ihm auf», bestätigte Verteidiger Thomas Vermaelen.