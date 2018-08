Warum der FC Basel unter Ed Sheeran leidet und weite Kurzgeschichten zum 1:1 zwischen dem FCZ und dem FCB

Eray Cömerts Rettungsaktion auf der Linie (42.), der Pfostenschuss von FCZ-Verteidiger Umaru Bangura (53.) und das von Schiedsrichter Alain Bieri zu Unrecht aberkannte Offside-Goal von Steven Odey (67.). Gleich in drei Szenen profitierte der FC Basel vom lange vermissten FCB-Dusel. Seit Marcel Koller Trainer ist, ist auch das Glück zurück.

Kein Aufgebot für Blas Riveros

Nicht gut genug für die Bank. Da dürfte Blas Riveros grosse Augen gemacht haben. Dabei wäre der 20-jährige

Paraguayer in Zeiten der vielen englischen Wochen eine gute Variante in der von Verletzungen so geplagten FCB-Defensive. Doch unter Koller zählt einzig das Leistungsprinzip. Riveros konnte im Cup und wohl auch im Training nicht überzeugen.