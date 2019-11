Wales erzwingt Finalspiel gegen Ungarn

Wales kam in Aserbaidschan zum einkalkulierten Sieg, ohne an seine Grenzen zu gehen. Nachdem Kieffer Moore (10.) und Harry Wilson (34.) den Favoriten früh auf Kurs brachten, konnte Trainer Ryan Giggs seine wichtigsten Kräfte für das am Dienstag anstehende Finalspiel gegen Ungarn schonen. So nahm die frühere Wales- und Manchester-United-Legende seinen mit Gelb vorbelasteten Starspieler Gareth Bale nach einer Stunde vom Feld.

Bale hatte sich Anfang Oktober beim Einsatz mit der Nationalmannschaft gegen Kroatien verletzt und war seither bei seinem Klub Real Madrid ausgefallen. Dass er sein Comeback nun ausgerechnet im Dress des Nationalteams gab, stiess in der spanischen Hauptstadt auf wenig Verständnis. Während die Waliser ihre Aufgabe in Baku erledigten, müssen sie nun auf Kroatien hoffen. Gewinnt die Slowakei ihre beiden letzten Spiele, nützt Wales auch ein Sieg im vermeintlichen Finalspiel gegen Ungarn nichts.

Familie Hazard schiesst Russland ab

Belgien setzte im belanglosen Spitzenkampf von Gruppe I seine fast makellose Qualifikations-Bilanz fort. In St. Petersburg - dem Ort der schmerzhaftesten Niederlage des belgischen Nationalteams in jüngster Vergangenheit - spielten die "Roten Teufel" Gastgeber Russland mit 4:1 an die Wand. Vor 16 Monaten hatten in der russischen Hafenstadt im WM-Halbfinal gegen Frankreich (0:1) die Weltmeister-Träume der Belgier ein jähes Ende gefunden, nun lieferte das Team von Roberto Martinez den Beweis, dass mit Belgien auch an der EM zu rechnen sein wird.

In St. Petersburg zeigte sich besonders die Familie Hazard in ausgezeichneter Verfassung. Nach 19 Minuten erzielte der bei Borussia Dortmund nicht unumstrittene Thorgan auf Pass von Bruder Eden das 1:0. Bis zur Pause erhöhte dann der vormalige Passgeber, der bei Real Madrid ebenfalls nicht den einfachsten Einstand hatte, mittels Doublette (33./40.) auf 3:0.

Die Russen, die ihrerseits auch bereits für die EM qualifiziert waren, kamen zehn Minuten vor Schluss durch Georgij Dschikija noch zu einer Ehrenmeldung. Bedeutung hatte das Tor des Verteidigers von Spartak Moskau aber besonders für Thibaut Courtois. Für den belgischen Nationalgoalie endete damit eine 725-minütige Phase der Ungeschlagenheit.