Doppelaufstieg ohne Aufstiegsplatz

Ohne Sergej Nikolajewitsch Galizki gäbe es den FK Krasnodar nicht. Und ohne seinen Supermarkt wäre Galitzki nicht das, was er heute ist: Milliardär und Präsident eines russischen Spitzenvereins. 1998 eröffnete Galizki im Alter von 31 Jahren seinen ersten Laden. Innert kürzester Zeit wuchs die Marke «Magnit» zu einem der grössten Unternehmen Russlands heran. Heute macht Magnit Milliardenumsätze und bietet knapp 300 000 Arbeitskräften einen Job. Das ist in etwa dreimal so viel wie die Migros in der Schweiz.

Galizki gönnte sich in der Folge nicht nur die Luxusjacht Quantum Blue sondern 2008 auch einen Fussballklub: den FK Krasnodar. In den ersten beiden Spielzeiten stieg das neu gegründete Team zweimal auf, ohne dabei zu Saisonende einen Aufstiegsplatz belegt zu haben. Das macht den Russen so schnell keiner nach. Der FK Krasnodar profitierte jeweils von den finanziellen Schwierigkeiten anderer Teams. Und so enterte Galizki mit seinem Klub nur zwei Jahre nach der Vereinsgründung die Russische Premier Liga.

Auf den ersten Titel wartet Krasnodar noch. International gehört das Team vom Schwarzen Meer aber mittlerweile zum festen Bestandteil der Europa League. 2013 schnupperten die Russen ein erstes Mal internationale Luft. Seitdem waren sie jedes Jahr wieder dabei, 2017 und 2019 trug es Krasnodar sogar bis in den Achtelfinal.

In diesem Sommer wären die Russen dann beinahe in der Champions League gelandet. Den FC Porto warf Krasnodar aus der Qualifikation. Erst in den Playoffs war gegen Olympiakos Piräus dann doch Endstation. Nun also wieder Europa League. Und was macht Galizki? Der hat seine Anteile an Magnit mittlerweile verkauft, seinem Fussballklub ein eigenes Stadion mit Platz für 34 000 Zuschauer geschenkt und auch in der Region zahlreiche Fussballschulen gebaut.

Spiele: 19.9. (H), 28.11. (A)





Weitergeben des «blauen Gefühls»