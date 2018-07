Der 35-jährige Marco Wölfli wird zumindest vorerst wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen. Der Solothurner war im Frühling massgeblich daran beteiligt, dass die Young Boys ihren ersten Schweizer Meistertitel seit 1986 hoch überlegen errangen. Beim 2:1-Heimsieg gegen Luzern, mit dem die Berner schon Ende April den Titel sicherstellten und den Fans eine lange Jubelnacht im Stade de Suisse ermöglichten, wehrte Wölfli in der 76. Minute beim Stand von 1:1 einen Foulpenalty ab. Damit errichtete sich der treue und populäre Goalie in Bern ein Denkmal.

Von Ballmoos kugelte sich im Januar im Training die Schulter aus. Er musste sich operieren lassen und wurde erst gegen Ende Saison wieder fit. Der eine grossartige Form ausspielende Wölfli hütete das Tor bis zuletzt.

"Unter uns gibt es einen sehr guten Konkurrenzkampf. Ich muss in jedem Training alles geben", sagte Von Ballmoos, der 23-jährige Emmentaler aus Heimiswil, am Mittwoch an einer Medienkonferenz. "Marco (Wölfli) hat auch den Anspruch zu spielen, und das ist gut so." Von Ballmoos rechnet auch mit einer Konkurrenz durch den dritten Torhüter, den 21-jährigen Thuner Dario Marzino, der seit 2012 von YB ausgebildet wurde.