Der Fussball und sein Video-Schiedsrichter – es ist eine schier endlose Diskussion, die auch in der Schweiz jede Woche und nach jeder Fehlentscheidung von neuem geführt wird. Nun wird klar: Auch in der Super League soll der Video-Schiedsrichter eingeführt werden.

Wie es geht, hat die WM gezeigt. In Russland wurde der Video-Schiedsrichter sehr zurückhaltend eingesetzt. Es war der Beweis dafür, dass der Schiedsrichter weiterhin der Chef auf dem Platz bleibt. Nur wenn ein Irrtum eindeutig war, wurde er korrigiert. Nie in der Geschichte gab es an einer Endrunde weniger Fehlentscheide. Wie es nicht geht, zeigt indes die deutsche Bundesliga.

Bereits am ersten Spieltag am letzten Wochenende haben die Video-Schiedsrichter mit ihren Auftritten erneut für viel Kopfschütteln gesorgt. Das darf in der Schweiz nicht passieren. Darum braucht es eine intensive und seriöse Vorbereitung. Bei aller Vorfreude auf weniger Fehlentscheide bleibt ein Fragezeichen trotzdem: Gibt es in der Schweiz genügend gut ausgebildete Spitzen-Schiedsrichter?