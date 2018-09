Pius: Was hat das Scheitern von Red Bull Salzburg in der Champions-League-Qualifikation mit Ostern gemein?

Flavio: Ich weiss nicht.

Pius: Es fällt jedes Jahr auf ein anderes Datum: Aber man hat die Gewissheit, dass es kommt.

Flavio: Meinst du, die Häme ist nach elf erfolglosen Qualifikationen in Serie angebracht?

Pius: Warum nicht? Der nächste Winter kommt bestimmt. Und damit auch die immer wiederkehrenden Bilder von Marcel Hirscher zuoberst auf dem Stockerl. Während wir Schweizer wie bedeppert zu ihm hochschauen.

François: Man kann es auch so sehen. Vor mehr als zehn Jahren hat Red Bull die Austria aus Salzburg übernommen. Mit allem Drum und Dran: Neuer Name, neues Logo, neue Vereinsfarben, neues Gründungsjahr, neue Ausrichtung. Seither hängt der Ruf des Retortenklubs wie ein Damoklesschwert über den Bullen. Viele der alten Fans reagieren verbittert. Sie werfen Red Bull vor, die Tradition mit Füssen zu treten, den Klub in ein seelenloses Gebilde zu verwandeln.

Tobias: Ein Klub ohne Geschichte und Archiv?

François: Ja, so hat sich Red Bull Salzburg selbst definiert. Das rief viele alte Austrianer auf den Plan, die Tradition am Leben zu erhalten und einen Alternativ-Klub zu gründen. Respektive Austria Salzburg nicht sterben zu lassen.

David: Schön und gut. Aber man kann Red Bull Salzburg nicht mehr vorwerfen, es würde sich um Traditionen foutieren.

François: Das versteh ich jetzt nicht.

David: Ist etwa elfmal hintereinander scheitern nicht traditionell? Und es ist ja nicht so, dass sie sich bislang keine Mühe gegeben hätten, diese Tradition zu pflegen. Sind sie nicht einmal sogar gegen ein luxemburgisches Team gescheitert?