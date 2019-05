Valencia, im letzten Herbst Europacup-Gegner der Young Boys, fand in dieser Saison den Tritt lange Zeit nicht. In den letzten Monaten hat sich die Mannschaft von Marcelino rechtzeitig gesteigert und geht als Vierter in die letzte Runde (gegen Valladolid). Carlos Soler, Santi Mina und Kevin Gameiro trafen zum 3:1-Sieg gegen die Basken von Alaves.

Valencia profitierte von der Niederlage des Überraschungsteams Getafe, das in Barcelona 0:2 verlor, und nun wegen der schlechteren Bilanz im Direktvergleich hinter Valencia klassiert ist. Getafe empfängt in der letzten Runde am Samstag Villarreal, der sich ebenfalls noch in Schlagdistanz von Valencia befindende FC Sevilla (1:1 gegen Atlético Madrid) spielt gegen Bilbao.

Resultate und Tabelle:

Atlético Madrid - Sevilla 1:1 (1:0). - 60'234 Zuschauer. - Tore: 30. Koe 1:0. 70. Sarabia 1:1.

Barcelona - Getafe 2:0 (1:0). - 57'088 Zuschauer. - Tore: 39. Vidal 1:0. 89. Dakonam (Eigentor) 2:0.

San Sebastian - Real Madrid 3:1 (1:1). - 27'322 Zuschauer. - Tore: 6. Diaz 0:1. 26. Merino 1:1. 57. Zaldua 2:1. 67. Barrenetxea Muguruza 3:1. - Bemerkungen: 39. Rote Karte gegen Vallejo (Real Madrid). 40. Willian José (San Sebastian) verschiesst Penalty.

Die weiteren Partien der 37. Runde. Sonntag: Athletic Bilbao - Celta Vigo 3:1. Betis Sevilla - Huesca 2:1. Girona - Levante 1:2. Rayo Vallecano - Valladolid 1:2. Valencia - Alaves 3:1. Villarreal - Eibar 1:0. Leganes - Espanyol Barcelona 0:2.

1. FC Barcelona 37/86 (88:34). 2. Atlético Madrid 37/75 (53:27). 3. Real Madrid 37/68 (63:44). 4. Valencia 37/58 (49:35). 5. Getafe 37/58 (46:33). 6. FC Sevilla 37/56 (60:47). 7. Athletic Bilbao 37/53 (41:43). 8. San Sebastian 37/50 (45:44). 9. Espanyol Barcelona 37/50 (46:50). 10. Betis Sevilla 37/47 (42:52). 11. Alaves 37/47 (37:49). 12. Eibar 37/46 (44:48). 13. Leganes 37/45 (36:41). 14. Villarreal 37/43 (47:50). 15. Levante 37/43 (57:64). 16. Valladolid 37/41 (32:49). 17. Celta Vigo 37/40 (51:60). 18. Girona 37/37 (36:51). 19. Rayo Vallecano 37/31 (39:68). 20. Huesca 37/30 (41:64).