Gegner Alaves empfing Valencia mit der schwachen Referenz von einem Sieg und acht Niederlagen. Dennoch schaffte es der Ranglisten-Vorletzte, den Favoriten einigermassen zu ärgern.

Zunächst verlief alles standesgemäss: Der Italiener Simone Zaza brachte Valencia mit seinem neunten Saisontor (34.) in Führung. Nach dem Ausgleich durch Alexis (49.) erhielten die Gäste einen zumindest fragwürdigen Handspenalty zugesprochen, den Rodrigo zum 2:1 (66.) verwandelte.

Mit der Fortsetzung der Siegesserie im Baskenland steht fest, dass Valencia an diesem Wochenende nicht vom 2. Rang verdrängt werden kann. Der Rückstand auf Leader Barcelona, der später am Abend in Bilbao spielt, verringerte sich zumindest temporär auf einen Punkt.

La Liga. 10. Runde vom Samstag:

Alaves - Valencia 1:2.

18.30 Uhr: Atletico Madrid - Villarreal. - 20.45 Uhr: Athletic Bilbao - FC Barcelona. - 22.30 Uhr: FC Sevilla - Leganes.

Rangliste: 1. FC Barcelona 9/25. 2. Valencia 10/24. 3. Real Madrid 9/20. 4. Atlético Madrid 9/19. 5. Leganes 9/17. 6. Villarreal 9/16. 7. FC Sevilla 9/16. 8. Betis Sevilla 9/16. 9. San Sebastian 9/14. 10. Celta Vigo 9/11. 11. Athletic Bilbao 9/11. 12. Levante 9/11. 13. Espanyol Barcelona 9/10. 14. Getafe 9/9. 15. Girona 9/9. 16. Deportivo La Coruña 9/8. 17. Eibar 9/7. 18. Las Palmas 9/6. 19. Alaves 10/3. 20. Malaga 9/1.