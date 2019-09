Mitte der Nullerjahre hatten Lucien Favre und Urs Fischer gemeinsam beim FC Zürich gearbeitet, als Favre den FCZ zu zwei Meistertiteln in Folge führte und Fischer die Zürcher U21 trainierte. Später, als der Romand Borussia Mönchengladbach zu neuen Höhen führte, hospitierte Fischer am Niederrhein, ehe der Kontakt der beiden in den letzten Jahren etwas nachliess.

Am Samstag trafen sie sich im Stadion An der Alten Försterei wieder - und das erste Bundesliga-Duell der beiden endete mit einer faustdicken Überraschung. Fischer düpierte Favre und revanchierte sich damit für die Niederlage Ende des letzten Jahres, als sich der damalige Zweitligist im Cup in Dortmund erst in der Verlängerung dem BVB beugen musste. "Es ist immer schwierig, gegen die Mannschaften von Urs zu spielen", hatte Favre vor der Partie gegenüber "Sky" gesagt. Der Romand sollte Recht bekommen.

Vor zwei Wochen hatten die Berliner bei ihrer Bundesliga-Premiere beim 0:4 gegen Leipzig eine heftige Abfuhr erlitten. Fischer und seine Mannschaft zogen daraus schnell ihre Lehren. Beim 1:1 in Augsburg holten sie den ersten Punkt, nun setzte der Bundesliga-Neuling aus Berlin Köpenick das erste Ausrufezeichen.

Der Sieg gegen den selbsternannten Titelanwärter war verdient, Union war das bessere und leidenschaftlichere Team und nützte seine Chancen eiskalt aus, wobei Marius Bülter mit zwei Treffern herausragte. Der BVB tat sich in der Offensive schwer. Zwar konnte Paco Alcacer den 0:1-Rückstand postwendend ausgleichen, ansonsten brachten Marco Reus, Julian Brandt, Jadon Sancho und er aber kaum etwas zu Stande.

Noch mehr ärgern dürfte Favre allerdings die Leistung der Dortmunder in der Defensive. Das 0:1 fiel nach einem Corner, beim 1:2 machte Manuel Akanji eine ganz schlechte Figur, beim dritten Treffer kam Mats Hummels einen Schritt zu spät. Ausrutscher gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte hatten dem BVB in der letzten Saison den Titel gekostet. "Wir müssen aufpassen, was wir sagen", mahnte Favre. "Wir haben noch viel, viel, viel zu tun - und nicht nur Details."

Kantersieg für Bayern München

Neben dem BVB kassierten auch Leverkusen, Wolfsburg und Freiburg die ersten Punktverluste der Saison, womit nach drei Runden Leipzig das einzige Team mit dem Punktemaximum ist. Leverkusen kam gegen Hoffenheim trotz 19:0-Cornern nicht über ein 0:0 hinaus, Aufsteiger Paderborn holte beim 1:1 in Wolfsburg ebenso den ersten Punkt wie der 1. FC Köln, der in Freiburg dank einem Treffer in der Nachspielzeit 2:1 siegte.

In der Arena in München waren die Augen auf Philippe Coutinho und Ivan Perisic gerichtet, die beim Heimspiel gegen Mainz erstmals in der Startaufstellung von Bayern München standen. Der Kroate erwies sich als der effizientere der beiden und steuerte zum 6:1-Kantersieg ein Tor und einen Assist bei. Mainz mit dem Schweizer Internationalen Edimilson Fernandes wartet weiter auf den ersten Punkt der Saison.

Zum ersten Saisonsieg kam Schalke beim 3:0 gegen Hertha Berlin. Zwei Eigentore ebneten dem Team von David Wagner den Weg zum Sieg, der Brite Jonjoe Kenny schoss fünf Minuten vor dem Ende mit einem strammen Schuss den ersten Saisontreffer eines Schalker Spielers.

Telegramme und Rangliste

Union Berlin - Borussia Dortmund 3:1 (1:1). - 22'467 Zuschauer. - Tore: 22. Bülter 1:0. 25. Alcacer 1:1. 50. Bülter 2:1. 75. Andersson 3:1. - Bemerkung: Dortmund mit Akanji und Bürki, ohne Hitz (Ersatz).

Bayern München - Mainz 6:1 (2:1). - 75'000 Zuschauer. - Tore: 6. Boëtius 0:1. 36. Pavard 1:1. 45. Alaba 2:1. 56. Perisic 3:1. 64. Coman 4:1. 78. Lewandowski 5:1. 80. Davies 6:1. - Bemerkung: Mainz mit Edimilson.

Bayer Leverkusen - Hoffenheim 0:0. - 26'506 Zuschauer. - Bemerkung: Hoffenheim ohne Zuber (verletzt).

Wolfsburg - Paderborn 1:1 (0:1). - 23'750 Zuschauer. - Tore: 12. Oliveira Souza 0:1. 56. Brekalo 1:1. - Bemerkung: Wolfsburg ab 55. mit Mehmedi, ohne Mbabu und Steffen (beide Ersatz).

Freiburg - 1. FC Köln 1:2 (1:0). - 24'000 Zuschauer. - Tore: 40. Czichos (Eigentor) 1:0. 52. Modeste 1:1. 92. Skhiri 1:2.

Schalke - Hertha Berlin 3:0 (1:0). - 58'875 Zuschauer. - Tore: 38. Stark (Eigentor) 1:0. 48. Rekik (Eigentor) 2:0. 85. Kenny 3:0.

Rangliste: 1. RB Leipzig 3/9 (9:2). 2. Bayern München 3/7 (11:3). 3. Wolfsburg 3/7 (6:2). 4. Bayer Leverkusen 3/7 (6:3). 5. Borussia Dortmund 3/6 (9:5). 6. SC Freiburg 3/6 (7:3). 7. Borussia Mönchengladbach 3/4 (4:4). 8. Hoffenheim 3/4 (3:3). 8. Schalke 04 3/4 (3:3). 10. Union Berlin 3/4 (4:6). 11. Fortuna Düsseldorf 2/3 (4:4). 12. Eintracht Frankfurt 2/3 (2:2). 13. 1. FC Köln 3/3 (4:6). 14. Augsburg 2/1 (2:6). 15. Paderborn 3/1 (4:7). 16. Hertha Berlin 3/1 (2:8). 17. Werder Bremen 2/0 (3:6). 18. Mainz 05 3/0 (2:12).