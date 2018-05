Zuerst hatte Schärer die Partie lediglich unterbrochen und eine Viertelstunde abgewartet in der Hoffnung, er könne das Spiel fortsetzen. Doch er kam zum Schluss, dass die Sicherheit nicht gewährleistet und ein Weiterspielen nicht zu verantworten sei. Lausanne-Präsident David Thompson nannte danach das Verhalten der rund zwanzig Lausanne-«Fans» einen Skandal.

Ein Skandal war aber auch das fahrlässig lasche Sicherheitsdispositiv auf der Pontaise. Da darf sich die Waadtländer Klubführung nicht aus der Verantwortung stehlen. Denn wie Augenzeugen berichteten, waren diesbezüglich die Vorkehrungen durch den Platzverein völlig ungenügend. Ein Grüppchen von zehn Security-Leuten, bewaffnet mit Pfefferspray, stand bereit, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen.

Böller 100 Meter neben Familien

Der Thuner Präsident Markus Lüthi nimmt den Schiedsrichter in Schutz, obwohl sein Team 2:0 in Führung lag und kein Interesse an einem Abbruch hatte. «Für Schärer habe ich Verständnis, die Sicherheit war schlecht», sagt Lüthi.

Er selber habe keine Angst gehabt, aber mit ansehen müssen, wie 100 Meter neben Familien Böller explodierten und Menschen panikartig ihre Plätze verlassen hätten: «Das stimmt mich traurig», sagt Lüthi, «die Sicherheitsleute waren überfordert.»

Auch Lausanne-Spieler Joël Geissmann sagt, er habe keine Angst gehabt. «Die Fans hatten es ja nicht auf uns Spieler abgesehen und wir gingen sofort in die Kabine», sagt Geissmann. Er denke gleichwohl, dass Schärer richtig entschieden habe, abzubrechen.