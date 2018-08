Zwar konnten die Italiener beim Spiel in der Nähe der US-Hauptstadt Washington in der 12. Minute durch ein Eigentor von Madrid-Verteidiger Dani Carvajal in Führung gehen, doch Gareth Bale (39.) erzielte noch vor dem Pausenpfiff für den Ausgleich.

Mit einem Doppelpack sorgte Marco Asensio (47./56.) in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung zugunsten der Königlichen. Das Spiel zwischen den europäischen Spitzenteams lockte 71'597 Zuschauer ins FedEx Field in Landover bei Maryland. Die beiden deutschen Nationalspieler Toni Kroos (Real Madrid) und Sami Khedira (Juventus Turin) spielten nur in der ersten Halbzeit.

Der FC Barcelona kassierte in seinem abschliessenden International- Champions-Cup-Spiel die zweite Niederlage. Der spanische Meister unterlag gegen den AC Mailand knapp 0:1 (0:0). Den Siegtreffer für die Italiener erzielte André Silva in der Nachspielzeit. Mehr als 51'000 Zuschauer kamen zum Spiel ins Levi's Stadium im kalifornischen Santa Clara.