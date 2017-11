Die Schweizer liessen sich in Paços de Ferreira nahe Porto von der portugiesischen Offensivkraft vor allem in der ersten halben Stunde einige Male überrumpeln. Zwei ihrer Chancen nutzten die Gastgeber bis zur 29. Minute zu den entscheidenden Toren. Ulisses Garcias Anschlusstreffer noch vor dem Seitenwechsel war recht schmeichelhaft und blieb trotz ansprechender zweiter Halbzeit die einzige Schweizer Erfolgsmeldung. Einer starken Leistung von Goalie Gregor Kobel war es zu verdanken, dass das Resultat bis zuletzt knapp ausfiel.

Garcia, der defensive Aussenbahnspieler von Werder Bremen, profitierte in der 39. Minute davon, dass eine Flanke von Jordan Lotomba von der gegnerischen Hintermannschaft nicht geklärt wurde und stattdessen am langen Pfosten zu ihm fand. Statt 1:2 hätte es zu diesem Zeitpunkt 0:3 stehen können: In der 34. Minute schoss Portugals erster Torschütze João Gonçalves einen Penalty über das Tor, nachdem Silvan Hefti in der Not im Strafraum zu unerlaubten Mitteln gegriffen hatte.

Die dritte Niederlage in der laufenden Kampagne band das Team von Trainer Heinz Moser vor der nun folgenden Winterpause weiter zurück. Der für die direkte Qualifikation benötigte Gruppensieg scheint nicht mehr realistisch. Um die Chancen auf die Playoffs der besten Gruppenzweiten zu wahren, sind Efforts in den verbleibenden vier Spielen nötig. Ihr nächstes Spiel bestreitet die Schweiz am 27. März 2018 zuhause, wiederum gegen Gruppenfavorit Portugal.

Telegramm und Resultate:

Portugal - Schweiz 2:1 (2:1)

Paços de Ferreira. - SR Dallas (SCO). - Tore: 10. Gonçalves 1:0. 29. Jota 2:0. 39. Garcia 2:1.

Portugal: Pereira; Dalot, Ruben Dias, Ferro, Ribeiro; Eustaquio, Rodrigues, Delgado (66. Gil Dias); Gonçalves, (78. Xadas), Carvalho, Jota (57. Tavares).

Schweiz: Kobel; Hefti, Lauper, Zesiger; Lotomba, Rüegg (58. Haas), Grgic, Sow (78. Spielmann), Garcia (66. De Oliveira); Oberlin, Ajeti.

Bemerkungen: Schweiz ohne Cümart (verletzt), Embolo, Edimilson Fernandes, Elvedi und Zakaria (alle A-Team). 34. Gonçalves verschiesst Foulpenalty.

EM-Qualifikation U21. Gruppe 8. In Paços de Ferreira:

Portugal - Schweiz 2:1 (2:1). In Bangor: Wales - Rumänien (19.00 Uhr). - Rangliste: 1. Rumänien 5/11. 2. Bosnien-Herzegowina 5/9. 3. Portugal 4/7. 4. Schweiz 6/7. 5. Wales 4/6. 6. Liechtenstein 4/0.

Nächstes Spiel der Schweiz am Dienstag, 27. März 2018, zuhause gegen Portugal.

Modus: Die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni 2019). Die vier besten Zweiten - ermittelt aus den Vergleichen gegen den Gruppensieger, -dritten, -vierten und -fünften - spielen in Playoffs weitere zwei Teilnehmer aus.