Trotz Ende von Neymars Torserie: PSG mit Kantersieg

Neymar hatte bis am Samstagabend in sieben Meisterschaftsspielen in Serie getroffen. Gegen Montpellier lieferte er in der 57. Minute immerhin einen schönen Assist zum 4:0 von Kylian Mbappé. Die statistischen Werte des Brasilianers sind seit Anfang Dezember fantastisch: Wettbewerbsübergreifend erzielte der bald 28-Jährige in elf Partien elf Treffer und lieferte zehn Torvorlagen.

Resultate und Tabelle:

Paris Saint-Germain - Montpellier 5:0 (3:0). - 45'000 Zuschauer. - Tore: 8. Sarabia 1:0. 41. Di Maria 2:0. 44. Congré (Eigentor) 3:0. 57. Mbappé 4:0. 65. Kurzawa 5:0. - Bemerkungen: 17. Rote Karte gegen Montpellier-Goalie Bertaud. 88. Gelb-Rote Karte gegen Chotard (Montpellier).

Die weiteren Spiele der 22. Runde. Freitag: Rennes - Nantes 3:2. - Samstag: Amiens - Toulouse 20.00. Angers - Reims 20.00. Dijon - Brest 20.00. Nîmes - Monaco 20.00. Strasbourg - Lille 20.00. - Sonntag: Nice - Lyon 15.00. Metz - Saint-Etienne 17.00. Bordeaux - Marseille 21.00.

1. Paris Saint-Germain 22/55 (57:14). 2. Marseille 21/42 (30:21). 3. Rennes 22/40 (29:21). 4. Montpellier 22/33 (30:26). 5. Lyon 21/32 (34:19). 6. Nantes 22/32 (21:22). 7. Lille 21/31 (24:24). 8. Strasbourg 21/30 (26:26). 9. Angers 21/30 (23:25). 10. Bordeaux 21/29 (30:24). 11. Reims 21/29 (17:14). 12. Nice 21/29 (30:29). 13. Monaco 21/29 (36:36). 14. Brest 21/28 (28:27). 15. Saint-Etienne 21/28 (24:32). 16. Metz 21/23 (19:28). 17. Dijon 21/21 (16:24). 18. Amiens 21/18 (24:41). 19. Nîmes 21/15 (16:35). 20. Toulouse 21/12 (21:47).