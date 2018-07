Liverpool feierte zum Abschluss seiner US-Sommer-Tour einen feinen Sieg mit einem wunderschönen Schlusspunkt durch Shaqiri. Der Champions-League-Finalist gewann in der Nacht zum Sonntag gegen den Ligakonkurrenten Manchester United ein Testspiel 4:1 (1:1). Shaqiri krönte seinen ersten Auftritt im Team von Jürgen Klopp gleich mit einem Traumtor. Der 26-Jährige bot den 100'000 Zuschauern im Stadion der University of Michigan das Highlight. Der Schweizer Internationale schoss in der 82. Minute mit einem herrlichen Fallrückzieher aus elf Metern das 4:1. Einen Flankenball von der Grundlinie knallte er gleich volley ins Netz.