Bis eine gute Viertelstunde vor Schluss befand sich Aussenseiter Fulham auf Augenhöhe mit Tottenham. Dann sorgten die beiden englischen Nationalspieler Kieran Trippier und Harry Kane für die Entscheidung innerhalb von drei Minuten.

Verteidiger Trippier, der seine Qualitäten als Freistossschütze auch an der WM in Russland unter Beweis gestellt hat, traf per Standard aus rund 27 Metern zum 2:1, Stürmer Kane lieferte drei Minuten später den Beweis, dass er von seiner Torgefährlichkeit der letzten Saison nichts eingebüsst hat. Der 25-Jährige erzielte sein erstes Saisontor, nachdem er beim Auftaktsieg gegen Newcastle United noch nicht getroffen hatte.

Newcastle vergibt Sieg in letzter Sekunde

Am letzten Wochenende hatte Fabian Schär auf der Ersatzbank von Newcastle gesessen, heute in Cardiff schaffte es der Schweizer Verteidiger für seinen neuen Klub nicht auf das Matchblatt. Der Internationale konnte aus der Ferne sehen, dass bei Newcastle noch vieles im Argen liegt. Trotzdem kam die Mannschaft von Rafa Benitez in der 2. Premier-League-Runde dem ersten Saisonsieg nahe. In der 97. Minute scheiterte der Brasilianer Kenedy vom Penaltypunkt. Cardiff, der Aufsteiger aus Wales, konnte fast eine halbe Stunde lang in Überzahl spielen, brachte aber dennoch - wie schon im ersten Saisonmatch - keinen Schuss aufs gegnerische Tor.

Telegramme und Ranglisten

Cardiff City - Newcastle 0:0. - 30'720 Zuschauer. - Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (nicht im Aufgebot). 66. Rote Karte gegen Hayden (Newcastle) 97. Kenedy (Newcastle) verschiesst Penalty.

Tottenham - Fulham 3:1 (1:0). - 58'297 Zuschauer. - Tore: 43. Lucas 1:0. 52. Mitrovic 1:1. 74. Trippier 2:1. 77. Kane 3:1.

Rangliste: 1. Tottenham Hotspur 2/6 (5:2). 2. Bournemouth 2/6 (4:1). 3. Everton 2/4 (4:3). 4. Liverpool 1/3 (4:0). 5. Chelsea 1/3 (3:0). 6. Crystal Palace 1/3 (2:0). 6. Manchester City 1/3 (2:0). 6. Watford 1/3 (2:0). 9. Manchester United 1/3 (2:1). 10. Leicester City 2/3 (3:2). 11. Burnley 1/1 (0:0). 12. Newcastle United 2/1 (1:2). 12. Southampton 2/1 (1:2). 14. Wolverhampton 2/1 (2:4). 15. Cardiff City 2/1 (0:2). 16. Arsenal 1/0 (0:2). 16. Brighton & Hove Albion 1/0 (0:2). 18. Huddersfield Town 1/0 (0:3). 19. Fulham 2/0 (1:5). 20. West Ham United 2/0 (1:6).