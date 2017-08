Doublegewinner Benfica setzte sich im Duell mit Cupfinalist Guimarães in Aveiro 3:1 durch. Der von Eintracht Frankfurt gekommene Schweizer Internationale Seferovic traf nach elf Minuten und idealem Steilpass zum 2:0 für Benfica. Unmittelbar davor hatte sich Guimarães im Spielaufbau einen haarsträubenden Abspielfehler erlaubt.

Mit Sturmpartner Jonas, der zum 1:0 traf, hatte Seferovic in den Testspielen fünf der sieben Tore Benficas erzielt. Trainer Rui Vitoria dürfte auch ab der kommenden Woche in Ernstkämpfen auf das brasilianisch-schweizerische Duo setzen. Benfica beginnt die Mission Titelverteidigung in der Meisterschaft am späten Mittwochabend mit einem Heimspiel gegen Braga.