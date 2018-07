Der 57-Jährige übernahm das Team im August 2016. Er führte die "Seleção" an der WM-Endrunde in Russland in die Viertelfinals, wo sie gegen Belgien ausschied. Es war die bislang einzige Niederlage in 17 Pflichtspielen unter Tite, der als erster Nationaltrainer Brasiliens seit Claudio Coutinho 1978 nach einem WM-Ausscheiden in seiner Funktion verbleiben darf.

Vor seinem Engagement beim fünffachen Weltmeister war Tite Trainer der Corinthians. Mit dem Grossklub aus São Paulo gewann er zweimal den nationalen Meistertitel (2011 und 2015) sowie 2012 die Copa Libertadores und die Klub-WM (1:0 im Final gegen Chelsea).