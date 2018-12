Die Mannschaft von Trainer Marc Schneider verbesserte sich in der Tabelle zumindest bis zum Sonntag auf den 2. Platz und beendete eine Art Fluch, der die Berner Oberländer zuletzt in den Heimspielen gegen St. Gallen begleitet hatte. Aus den letzten sechs Duellen in der Stockhorn-Arena holte Thun nur zwei Punkte. Die Ergebnisse aus Thuner Sicht lauteten dreimal 1:2, zweimal 2:2 und einmal 0:2.

Demnach erzielten die Ostschweizer durchs Band zwei Tore. Diesmal war die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler recht weit davon entfernt, zweimal zu treffen. Aus dem Spiel heraus brachten die St. Galler wenig zustande.

Eine entscheidende Szene spielte sich in der 17. Minute ab. Thuns Innenverteidiger Nicola Sutter, der Neffe von St. Gallens Sportchef Alain Sutter, stiess St. Gallens einzigen Stürmer Nassim Ben Khalifa im Strafraum in den Rücken. Der sechsfache Saisontorschütze und St. Galler Neuzugang Vincent Sierro hatte seine vorangegangenen Penaltys in den Partien gegen Sion und YB souverän verwandelt. Den Thuner Goalie Guillaume Faivre versuchte Sierro, Leihgabe des Bundesligisten Freiburg, mit einem lässig wirkenden Heber zu überlisten. Er hob den Heber zu hoch, der Ball segelte auf die Latte. Der Schaden für den FCSG war umso grösser, als der Penalty die einzige grosse Möglichkeit beider Mannschaften in der ersten Halbzeit war.

In der zweiten Hälfte erzielten der für den verletzt ausgeschiedenen Dennis Salanovic eingewechselte Marvin Spielmann sowie Grégory Karlen auf glänzende Vorarbeit von Dejan Sorgic die Tore. Auch die weiteren guten Chancen nach der Pause gehörten den Thunern, sodass der Sieg sehr verdient war.

Thun - St. Gallen 2:0 (0:0)

4530 Zuschauer. - SR Bieri. - Tore: 55. Spielmann (Stillhart) 1:0. 71. Karlen (Sorgic) 2:0.

Thun: Faivre; Glarner, Rodrigues, Sutter, Kablan; Hediger, Karlen (76. Fatkic), Stillhart; Tosetti, Sorgic (90. Ferreira), Salanovic (27. Spielmann).

St. Gallen: Stojanovic; Lüchinger, Wiss, Kchouk (62. Ashimeru), Wittwer; Quintilla, Sierro; Kutesa, Tafer (75. Bakayoko), Barnetta; Ben Khalifa (75. Buess).

Bemerkungen: Thun ohne Costanzo, Hunziker, Righetti (alle verletzt), Facchinetti und Schwizer (beide nicht im Aufgebot). Salanovic verletzt ausgeschieden. St. Gallen ohne Itten, Koch, Muheim (alle verletzt), Vilotic und Tschernegg (beide nicht im Aufgebot). 18. Sierro schiesst Foulpenalty mit einem Heber an die Oberkante der Latte. Verwarnungen: 17. Sutter (Foul), 60. Stillhart (Foul), 86. Spielmann (Spielverzögerung).