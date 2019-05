Seit Anfang Februar hatte Thun in der Super League nicht mehr gewonnen. Daheim wartete die Mannschaft von Marc Schneider sogar seit dem 1:0 gegen die Grasshoppers im Dezember auf einen Sieg. Nun wurde die Negativspirale gestoppt - paradoxerweise gegen den FC Lugano, der sich in den letzten Wochen die Tabelle hochgespielt hatte und zehn Partien unbezwungen geblieben war.

Der zu erwartende Formunterschied war nicht zu erkennen. Die Thuner gingen die Partie viel aktiver an als Lugano. Sie trafen durch Basil Stillhart in der 9. Minute den Pfosten. Und bekamen in der 26. Minute einen diskutablen Penalty zugesprochen, den Moreno Costanzo sicher verwertete. Der Spielmacher, der in Thun keinen Vertrag für die neue Saison bekommen hat, erwies seinem Klub einen grossen Dienst. Der Cupfinalist darf sich wieder nach vorne orientieren.

Eigentlich war Lugano gewarnt. Die Mannschaft von Fabio Celestini verlor im 2019 - den Cup-Viertelfinal mitgerechnet - schon zum dritten Mal gegen Thun. Doch erst nach dem Gegentreffer erhöhten die Tessiner die Kadenz und erspielten sich die eine oder andere Torchance. Am nächsten kam dem Ausgleich Mijat Maric mit seinem Lattenschuss kurz vor der Pause.

Telegramm und Tabelle:

Thun - Lugano 1:0 (1:0). - 4567 Zuschauer. - SR Fähndrich. - Tor: 27. Costanzo (Foulpenalty) 1:0.

Thun: Faivre; Glarner, Rodrigues, Sutter, Ferreira (46. Joss); Stillhart, Gelmi, Costanzo; Tosetti (58. Salanovic), Sorgic, Spielmann (93. Karlen).

Lugano: Baumann; Sulmoni, Maric, Daprelà, Yao, Vecsei (84. Covilo), Sabbatini, Mihajlovic (72. Bottani); Crnigoj (72. Sadiku), Carlinhos; Gerndt.

Bemerkungen: Thun ohne Kablan (gesperrt) und Hediger (verletzt). Lugano ohne Janko, Macek, Piccinocchi, Lavanchy und Da Costa (alle gesperrt). 9. Kopfball von Stillhart an den Pfosten. 42. Lattenschuss von Maric. Verwarnungen: 7. Ferreira. 26. Mihajlovic. 44. Costanzo. 45. Spielmann (alle Foul). 67. Crnigoj (Unsportlichkeit). 76. Rodrigues. 90. Maric (beide Foul).

Die weiteren Partien der 33. Runde. Samstag: Neuchâtel Xamax FCS - Zürich 1:2 (0:0). - Sonntag: Luzern - Grasshoppers 16.00. St. Gallen - Sion 16.00. Young Boys - Basel 16.00.

1. Young Boys 32/82 (85:30). 2. Basel 32/62 (61:39). 3. Thun 33/43 (55:53). 4. Lugano 33/41 (45:45). 5. Luzern 32/40 (47:54). 6. Zürich 33/40 (39:48). 7. St. Gallen 32/39 (42:54). 8. Sion 32/37 (45:52). 9. Neuchâtel Xamax FCS 33/36 (42:59). 10. Grasshoppers 32/24 (28:55).