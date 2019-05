Der gebürtige Japaner und Sohn niederländischer Eltern unterschrieb einen bis Juni 2022 gültigen Vertrag mit Option auf ein weiteres Jahr.

Havenaar durchlief die Jugendabteilungen in Japan und wechselte 2016 zum SV Horn in die zweithöchste Liga Österreichs. Seit letztem Sommer spielt er für Wil. Für die Ostschweizer verbuchte er in 29 Pflichtspieleinsätzen zwei Tore.