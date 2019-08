Young Boys, Basel, Sion und Servette. So präsentiert sich die Tabelle der Super League nach fünf Runden. Der Aufsteiger aus Genf darf bislang getrost als Überraschungsteam der Super League bezeichnet werden. In Thun genügte Servette eine gute Anfangsphase, um den letztlich klaren Sieg sicherzustellen. Auch weil das Heimteam den Genfern mit Fehlern unter die Arme griff.

Dem 1:0 durch Miroslav Stevanovic ging ein missglückter Abschlag von Guillaume Faivre voraus. Der Thun-Goalie, der in dieser Saison bereits öfters nicht stilsicher aufgetreten war, schlug einen Rückpass genau in die Füsse des Genfer Mittelfeldspielers, der aus rund 18 Metern traf. Das 2:0 erzielte Steve Rouiller nach einem Freistoss von Sébastien Wüthrich per Kopf, wobei ihn die Thuner fahrlässig gewähren liessen. Sébastien Wüthrich, der in der 88. Minute nach einem von Faivre parierten Foulpenalty traf, und Alex Schalk (95.) sorgten in der Schlussphase für die klare Zäsur.

Telegramm:

Thun - Servette 0:4 (0:2)

6685 Zuschauer. - SR Fähndrich. - Tore: 14. Stevanovic 0:1. 18. Rouiller (Wüthrich) 0:2. 88. Wüthrich 0:3. 96. Schalk (Stevanovic) 0:4.

Thun: Faivre; Glarner, Havenaar, Sutter (46. Munsy), Joss (72. Chihadeh); Kablan (62. Salanovic), Gelmi, Stillhart, Hefti; Castroman, Rapp.

Servette: Frick; Sauthier (74. Souici), Rouiller, Sasso, Gonçalves; Cespedes, Cognat; Stevanovic, Wüthrich, Tasar (61. Imeri); Chagas (73. Schalk).

Bemerkungen: Thun ohne Hediger, Ziswiler, Karlen, , Rodrigues, Bigler, Tosetti (alle verletzt), Righetti und Wanner (beide krank). Servette ohne Busset, Iapichino, Koné, Lang, Mfuyi, Routis, Ondoua (alle verletzt) und Kyei (nicht spielberechtigt). 64. Pfostenschuss Munsy. 88. Faivre hält Penalty von Wüthrich. Verwarnungen: 19. Cespedes (Foul). 45. Glarner (Foul). 49. Wüthrich (Foul). 51. Gelmi (Foul). 88. Havenaar (Foul).