Tausende Separatisten protestieren vor «Clasico» in Barcelona

Sie fanden sich auf dem Platz Pius XII. ein, der nur 600 Meter vom Barcelona-Stadion Camp Nou entfernt liegt. Sie schwenkten rot-gelb gestreifte katalanische Flaggen und forderten schreiend und auf Plakaten "Freiheit" (für die zu Haftstrafen verurteilten Politiker und Aktivisten), "Selbstbestimmung" und "Unabhängigkeit". Auch an anderen Orten der Metropole protestierten Separatisten.

Zum Protest hatte anlässlich des "Clásico" die erst im August gegründete zivile Organisation Tsunami Democratic aufgerufen, deren Führung bislang anonym geblieben ist. Auf Twitter teilte die Organisation mit, man wolle nicht die Durchführung des Spiels stören, werde aber auch im Stadion Protestaktionen durchführen und unter anderem Plastikbälle auf den Rasen werfen.

Mehr als 4000 Polizisten wurden eingesetzt, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Nach Medienberichten wurden aber zunächst keine nennenswerten Zwischenfälle registriert.

Wegen der Proteste hatten beide Teams erstmals vor einem "Clásico" im selben Hotel Unterkunft bezogen. Die Nobelherberge Sofía liegt nur 500 Meter vom Stadion entfernt und innerhalb eines von der Polizei errichteten Sicherheitsringes.

Der Klassiker sollte in dieser Hinrunde eigentlich schon am 26. Oktober stattfinden. Nach politischen und sozialen Unruhen in Katalonien wegen der Gerichtsurteile gegen neun Separatistenführer war die Partie aber verschoben worden.