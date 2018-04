Am 19. November engagierte Sunderland, das bis dahin nur eine einzige Partie gewonnen hatte, Chris Coleman als Cheftrainer. Der walisische Coach, der mit dem Nationalteam seines Heimatlandes an der EM 2016 sensationell in die Halbfinals vorgestossen war, konnte das Ruder aber nicht mehr herumreissen.

Das 1:2 im Kellerduell der 44. Runde gegen den Vorletzten Burton Albion bedeutet für Sunderland, dass es den Rückstand von sechs Punkten auf den rettenden 21. Rang nicht mehr wettmachen kann. Dies, weil Burton und Bolton (21.) am kommenden Samstag auftreffen werden.

Sunderland wird also eine Saison nach der Relegation aus der Premier League gleich durchgereicht. Es ist das 13. Team und das erste seit Wolverhampton (2011/12), dem dies geschieht. In der dritthöchsten Liga, der League One, hatte Sunderland letztmals vor 30 Jahren spielen müssen.