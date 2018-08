Und es war kurios. Miralem Sulejmani trat einen Corner, den der Schiedsrichter Pascal Erlachner zu Unrecht gegeben hatte. Goalie Marco Wölfli, in der Verzweiflung in den Strafraum vorgeprescht, köpfte aufs Tor. Der Ball wurde abgeblockt. Im nächsten Anlauf trafen die Berner die Unterkante der Latte, bevor Aussenverteidiger Ulisses Garcia aus kurzer Distanz abstaubte.

Die Young Boys, Cupfinalist und überlegener Meister der vergangenen Saison, wären um ein Haar in ihrem ersten Cup-Einsatz ausgeschieden. Gegen den Erstligisten Biel erreichten sie mit Mühe und Not die Verlängerung, und das Siegestor zum 3:2 fiel in der 120. Minute. Das 2:2, mit dem sich die Berner überhaupt in die Verlängerung retteten, fiel nach 95 Minuten, wenige Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit.

Eine Niederlage wäre zu vergleichen gewesen mit jener vom September 2014, als sich die Young Boys beim Zweitlisten Buochs mit einem 0:1 blamierten. Wölfli, als Goalie in der Meisterschaft nur die Nummer zwei hinter David von Ballmoos, half also als Aushilfe-Stürmer, die Blamage abzuwenden.

Der 35-Jährige zeigte sich nach Schlusspfiff erleichtert und mit Humor: «Ich bin froh, sind wir weiter. Ich hätte das Tor gerne selbst erzielt. Aber meine Kopfballkünste sind nicht so das Wahre.» Für den FC Biel war das Ausscheiden hart. In der 87. Minute ging er 2:1 in Führung, ehe das 2:2 fiel und am Ende YB in der Verlängerung siegte. Wenige Sekunden bevor die Teams zum Penaltyschiessen geschritten wären, verwertete Guillaume Hoarau per Kopf eine Flanke zum Sieg. Für Trainer Gerardo Seoane sind Kalkül und Poker gerade noch aufgegangen. Mit Blick auf das Champions-League-Playoffspiel vom Mittwoch gegen Dinamo Zagreb hatte er diverse Stammkräfte geschont.

Sonst hatten die Klubs aus der Super League in der ersten Cup-Runde keine Probleme und kamen zu problemlosen Siegen (siehe Resultatteil). Einzig Aufsteiger Neuchâtel Xamax bekundete in Yverdon Mühe. Xamax-Goalie Laurent Walthert bewahrte sein Team mehrmals vor einem Gegentor, sodass die Neuenburger schliesslich mit viel Glück und dank einem Treffer von Raphael Nuzzolo einen knappen 1:0-Sieg feiern konnten.







Ronaldo ohne Tor bei Liga-Debüt mit Juve

Alle Augen richteten sich auf Cristiano Ronaldo – doch dann kam Federico Bernardeschi und stahl dem Weltfussballer die Show. Der 24-Jährige rückte nach seinem 3:2-Siegtreffer für Juventus Turin in der Nachspielzeit gegen Chievo Verona kurz in den Mittelpunkt. Die grossen Schlagzeilen gehörten trotzdem Ronaldo, für dessen Wechsel Juve 117 Millionen Euro an Real Madrid überwiesen hat.