St. Gallen bindet Verteidiger Stergiou langfristig

Anfang 2019 schaffte der damals erst 16-jährige Stergiou den Sprung ins Fanionteam. In der laufenden Saison ist der Schweizer U19-Nationalspieler unbestrittener Stammspieler und Leistungsträger. In allen 21 Meisterschaftsspielen, die er absolvierte, stand Stergiou in der Startformation. Stergiou war 2015 von Wil zu St. Gallen gewechselt.

Der gelernte Flügel Kräuchi, der auch als Aussenverteidiger eingesetzt werden kann, stiess bereits als 10-Jähriger zum FC St.Gallen und absolvierte in der laufenden Super-League-Saison drei Spiele.