Spurs verspielen 3:0-Führung in 12 Minuten

Nach der enttäuschenden letzten Saison mit dem 6. Platz in der Meisterschaft und dem klaren Ausscheiden gegen Leipzig in der Champions League schien sich Tottenham Hotspur in der noch jungen Saison recht gut gefangen zu haben. Vor zwei Wochen siegten die Spurs bei Manchester United 6:1.

Im Match gegen West Ham stellte sich jedoch der nächste Rückschlag ein. Nach einer sehr frühen klaren Führung, zu der Son Heung-Min ein Tor und Harry Kane zwei Tore beigetragen hatten, verspielte Tottenham in den letzten zwölf Spielminuten den Sieg. Das 2:3 war ein Eigentor, und das 3:3 fiel Sekunden vor dem Schlusspfiff.

Telegramm und Rangliste

Tottenham Hotspur - West Ham United 3:3 (3:0). - Tore: 1. Son 1:0. 8. Kane 2:0. 16. Kane 3:0. Balbuena 3:1. 85. Sanchez (Eigentor) 3:2. 94. Lanzini 3:3.

Weitere Resultate vom Sonntag: Sheffield United - Fulham 1:1. Crystal Palace - Brighton & Hove Albion 1:1.

Rangliste: 1. Everton 5/13 (14:7). 2. Liverpool 5/10 (13:13). 3. Aston Villa 3/9 (11:2). 4. Leicester City 4/9 (12:7). 5. Arsenal 5/9 (8:6). 6. Tottenham Hotspur 5/8 (15:8). 7. Chelsea 5/8 (13:9). 8. Leeds United 4/7 (9:8). 9. Manchester City 4/7 (7:7). 10. West Ham United 5/7 (11:7). 11. Southampton 5/7 (8:9). 12. Newcastle United 5/7 (7:9). 13. Crystal Palace 5/7 (6:8). 14. Manchester United 4/6 (9:12). 15. Wolverhampton Wanderers 4/6 (4:7). 16. Brighton & Hove Albion 5/4 (9:11). 17. West Bromwich Albion 4/1 (5:13). 18. Sheffield United 5/1 (2:7). 19. Fulham 5/1 (4:12). 20. Burnley 3/0 (3:8).