Was wollen Sie in Russland erreichen? «Etwas, was im Moment unmöglich erscheint. Das grösstmögliche Ziel. Einen Viertelfinal? Einen Halbfinal? Eine Limite setzen wir uns nicht.» So lautete Vladimir Petkovics Antwort am Tag nach der erfolgreichen WM-Qualifikation der Schweizer Nationalmannschaft in der Barrage gegen Nordirland gegenüber der «Nordwestschweiz».