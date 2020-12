Spektakel-Spiel mit gutem Ausgang: Der FC Basel schlägt Sion mit 4:2

Pajtim Kasami ballt die Faust. Er zählt mit den Fingern seine Tore. Fünf sind es mittlerweile in dieser Saison. Damit liegt der Basler Neuzugang gemeinsam mit Arthur Cabral an der Spitze der Torschützenliste der Super League. Doch daran denkt Kasami nach seinem Treffer in der 81. Minute gegen seine alten Kollegen aus Sion nicht. Sein Abstauber zum 4:2 ist die Entscheidung in diesem verrückten Spiel, das auch 6:6 hätte enden können.

In Halbzeit 1 muss sich der FC Sion wie im falschen Film vorgekommen sein. Die Walliser pressen den Gegner überraschend hoch und bereiten dem FCB damit Probleme im Spielaufbau. Mehr durch einen Zufall kommt das Heimteam in der 10. Minute zu einem Corner. Comebacker Luca Zuffi schnappt sich nach auskuriertem Kreuzbandriss genau 298 Tage nach seinem letzten Auftritt für den FCB den Ball. Und als wäre es auch nach zehn Monaten Pause das einfachste auf der Welt, zirkelt er ihn punktgenau zu Timm Klose. Dessen Kopf ist eine Etage über dem seiner beiden Gegenspieler. 1:0. Aus dem Nichts, mit dem ersten Abschluss des Spiels.

Doch auch in der Folge powert nur Sion. Der FCB kommt während zwanzig Minuten kaum aus der eigenen Hälfte. Vor allem der schlaksige Uldrikis bereitet der FCB-Defensive Schwierigkeiten. Zwischen der 23. und 35. Minute kommt er gleich viermal im Strafraum gefährlich an den Ball. Dreimal vergibt der Lette, einmal wird er von Cömert am Trikot gerissen. Den fälligen Elfmeter verwandelt Anto Grgic zum 1:1.

Was Uldrikis in der Folge nicht gelingt, schafft der FCB in der 36. Minute. Auch der zweite Vorstoss in den Sion-Strafraum mündet in ein Tor. Wieder ist es eine Ecke, die diesmal Edon Zhegrova auf den Kopf von Silvan Widmer bringt. Dessen Abschluss kann Sion-Goalie Kevin Fickentscher nur abprallen lassen. Kasami ist zur Stelle. 2:1. Wieder aus dem Nichts.

Diese Qualität macht ein Spitzenteam aus

Jetzt endlich bekommt der FCB Oberwasser. Vier Minuten später ist auch die nächste rotblaue Chance drin. Den ersten schönen FCB-Angriff aus dem Spiel heraus, schliesst Arthur Cabral wunderschön per Hacke ab. Mit 3:1 geht es in die Pause. Der FCB freut sich neben der Zuffi-Rückkehr und dem Ende der cabralschen Torflaute aus dem Spiel heraus auch über die wiedergefundene Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, die ja bekanntlich ein Spitzenteam ausmacht.

In Halbzeit 2 ist es wieder Sion, das auf den Anschluss drängt. Und in der 61. macht Uldrikis sein Tor. Der FCB muss zittern, bis Kasami – diesmal nicht ganz so sehr aus dem Nichts – auf 4:2 stellt. «Ich glaube, langsam starten wir einen Lauf», sagt der Doppeltorschütze später.

Dass der FCB in den letzten zehn Minuten nicht mehr zittern muss, liegt am Unvermögen der Walliser, die einen fragwürdigen Penalty gleich zweimal verschiessen. Erst pariert Lindner gegen Gaëtan Karlen, dann schiesst Grgic die pingelige VAR-Wiederholung – weil Lindner zuvor die Linie um Millimeter verlassen hatte – über das Tor.

Der FCB gewinnt damit das zweite Spiel innert fünf Tagen und findet sich plötzlich auf Tabellenrang 3 wieder. Trainer Ciriaco Sforza sieht sich in seiner Arbeit bestätigt: «Ich habe immer gesagt, dass wir Zeit brauchen. Wir sind noch nicht perfekt, aber auf einem guten Weg.» Vor allem die «sichtbare Charakterstärke» gefällt dem Coach. Sforza sagt: «Dadurch fällt das Glück dann auch mal auf deine Seite.»

Am Samstag soll die gute Woche auswärts in Vaduz mit dem dritten Dreier vergoldet werden. Am liebsten natürlich, ohne dabei das Glück erneut zu strapazieren.

Das Telegramm: