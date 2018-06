Verbessert, aber nicht überzeugend – so verhinderten der in den ersten beiden Gruppenspielen gestrauchelten WM-Finalist von 2014 das Worst-Case-Szenario in Russland. Der 2:1-Erfolg gegen Nigeria verhalf zum Einzug in die K.o.-Phase, weil Kroatien gegen Island im zweiten Anzug nicht verlor (und 2:1 gewann).