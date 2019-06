Am Samstag wurde beim Comer See (Italien) um 16.30 Uhr eine Schweizer Touristin als verschollen gemeldet. Nun stellt sich heraus, dass es sich bei der vermissten Person um die Schweizer Nati-Spielerin Florijana Ismaili handelt. Das berichtet 20 Minuten Online mit Berufung auf «TGR Lombardia».

Die 24-jährige Fussballspielerin soll mit einem Freund einen Tag am See verbracht haben. Nachdem sie von einem Boot aus ins Wasser gesprungen war, tauchte sie jedoch nicht mehr auf. Ihre Begleitung schlug sofort Alarm. Die Suchaktion, bei der Taucher eingesetzt wurden, war am Samstagabend unterbrochen worden. Inzwischen wurde sie in Musso, was etwa 20 Kilometer von der Tessiner Grenze entfernt liegt, wieder aufgenommen.

Ismaili spielt seit 2011 für die Berner Young Boys. Ihren letzten Länderspiel-Einsatz hatte sie gerade erst vor zwei Wochen. In den Nati-Kader berufen wurde sie zum ersten Mal im Jahr 2014, unter Trainerin Martina Voss-Tecklenburg war sie 30 Mal zum Einsatz gekommen.

Update folgt ...

(viw/sda)